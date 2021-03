Si dice che le salite in bicicletta cominciano già nella mente. Te le immagini prima, le studi, guardi l’altimetria, le foto, le pendenze. Ed è giusto che sia così, perché quando si affronta una salita, soprattutto se impegnativa, come può essere quella di un passo alpino, è bene che ci si arrivi con la giusta preparazione, con la dovuta concentrazione. Quando però si punta ad un’ascesa più «morbida» e pedalabile, dalle pendenze non impossibili, come ad esempio è quella che da Rancate porta a Serpiano e di cui vi parlo oggi, gli aspetti paesaggistici, quelli storici, ma anche certi aneddoti dovrebbero prendere, per così dire, il sopravvento sulla mera prestazione.



Perché qui, per davvero, c’è la possibilità di apprezzare una fetta di Mendrisiotto che ha mantenuto molto della sua genuinità. Quella genuinità che salendo in bici è fonte di continua sorpresa e meraviglia. Cominciamo allora con il dire che questo itinerario è un vero e proprio tuffo nel lontano passato, visto che si svolge sul Monte San Giorgio, famoso per i suoi reperti storici e i giacimenti fossiliferi e divenuto di recente patrimonio UNESCO. Oltre a ciò non mancano altri motivi di interesse, come gli splendidi nuclei dei paesi che si incontrano: Rancate, Besazio, Arzo e Meride sono quattro piccole «perle» che non si possono attraversare senza fermarsi almeno un attimo. Perché ognuno ha una sua storia interessante da raccontare, qualcosa da mostrare al cicloturista curioso e interessato.