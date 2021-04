Sarà senz’altro per via dell’emergenza Coronavirus e di quell’aumentato desiderio di aria e libertà, ma la netta impressione è che il numero degli appassionati escursionisti in questi ultimi tempi sia notevolmente aumentato anche da noi. Sia la scorsa estate che durante tutto il periodo invernale il numero delle persone che hanno infilato gli scarponi e messo il sacco in spalla ha registrato un netto incremento, confermando un trend che vede l’attività fisica all’aria aperta tra le preferite perché produce effetti molto benefici ed è in più un’ottima terapia contro i mali del nostro tempo.

In Ticino l’escursionismo ha una lunga e consolidata tradizione, ne fanno stato i numerosi e spesso splendidi libri fotografici dedicati alla montagna pubblicati in questi ultimi decenni, opere che descrivono i tanti itinerari che possono essere percorsi nelle nostre valli e nei nostri straordinari luoghi. Ma l’aumento di quest’ultimo anno è comunque significativo e facilmente percepibile così come lo si può constatare per molte altre attività sportive praticate all’aperto. La domanda che ci si può porre però a questo punto è la seguente: l’escursionismo può essere ritenuto uno sport?

Ebbene, se si considera l’indagine condotta nel 2014 dal nostro Ufficio federale dello sport, un’indagine voluta per avere un quadro generale dell’attività sportiva svolta in Svizzera, anche l’escursionismo e/o camminata viene considerato tra le attività sportive praticate. Scopriamo inoltre che l’escursionismo non solo è considerato uno sport a tutti gli effetti, ma è addirittura l’attività fisica in assoluto più amata e praticata dagli svizzeri: addirittura il 44.3% delle persone coinvolte nel sondaggio ama camminare e tra questi anche moltissimi giovani.

I benefici di questo sport sono molteplici e legati a più fattori: si tratta anzitutto di un’attività aerobica moderata, quindi molto salutare se svolta adottando le solite raccomandazioni di sicurezza e prudenza, e soprattutto è legata a un contesto naturale, quindi particolarmente idoneo per ritrovare una serenità e una connessione con se stessi. Inoltre, camminare è bello perché generalmente si svolge in compagnia, in famiglia, in coppia o con degli amici: anche il divertimento e la socializzazione, entrambi molto ricercati, vengono perciò soddisfatti pienamente in questa attività, spesso anche con una qualità superiore grazie al contesto in cui ha luogo.

L’escursionismo rappresenta quindi la forma di attività fisica che maggiormente si sposa con le esigenze di chi in Svizzera ama il movimento, ed è anche agevolata dal fatto che non richiede particolari abilità o attrezzature, naturalmente se svolta a livelli non troppo esigenti. Nel caso in cui si ambisca invece a delle uscite più impegnative è naturalmente d’obbligo informarsi e prepararsi di conseguenza, facendo capo ai consigli di gente più esperta e navigata, affinché un’esperienza che deve essere positiva sotto ogni punto di vista, non si tramuti malauguratamente nel suo opposto. Buone camminate a tutti!

©CdT.ch - Riproduzione riservata