Australian Open, Super Bowl, mondiali di biathlon, il Giro d’Italia... queste e tante altre manifestazioni arricchiranno un 2020 più sportivo che mai! Eccole tutte insieme a colpo d’occhio in una infografica da scaricare in formato pdf, un comodo poster da salvare anche nella memoria del vostro smartphone. Una guida «tascabile» che arricchirà la vostra raccolta, una «lettura» decisamente piacevole per tutti gli appassionati delle varie discipline sportive, con una raccolta degli eventi più importanti da seguire ovunque e su tutti gli schermi (anche se la postazione preferita si suppone sia la più comoda, in salotto e sul divano...).