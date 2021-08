In attesa di assistere a questo grande spettacolo è interessante magari andare a scoprire quelle che sono le origini delle moderne Paralimpiadi, che risalgono al lontano 1948. In quell’anno nel piccolo villaggio inglese Stoke Mandeville, il neurochirurgo tedesco Ludwig Guttman intende sviluppare un metodo di cura «alternativo» per gli ex soldati gravemente feriti: organizzare gare sportive. Dopo il 1945 erano molti infatti i disabili che erano costretti in sedia rotella a causa di lesioni spinali o amputazioni a seguito delle due guerre mondiali. Con quest’idea il medico non solo rivoluziona il modo di trattare le lesioni spinali, introducendo la fisioterapia, ma intuisce l’importanza dello sport a livello psicologico. Quello che Guttman riesce a organizzare in quei primi anni è straordinario e avrà ripercussioni fino ai giorni nostri. Nel 1948 organizza infatti dei giochi sportivi in contemporanea a quelli olimpici di Londra dello stesso anno, ma riservati ai reduci di guerra disabili. In seguito ai Giochi di Stoke Mandeville del 1952 vengono invitati anche ex soldati olandesi e in totale si arriva a 16 partecipanti. Da lì in poi ogni quattro anni venne riproposta la manifestazione arrivando a svolgerla anche in altre nazioni (Roma 1960, Tokio 1964..). Tali eventi sportivi vennero ufficialmente riconosciuti come «Giochi paralimpici estivi» nel 1984 quando il Comitato Olimpico Internazionale approvò la loro denominazione a posteriori. Che lo spettacolo sportivo abbia inizio!