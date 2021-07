Poi ecco una ciclabile a bordo lago dove un ciclista sorridente pedala leggero guardandosi attorno, verso il lago, verso le montagne, con un vago sentimento di commozione nel petto perché qui, davvero, si respira la storia del Paese. Le vicende di Gugliemo Tell, l’eroe svizzero della libertà, si sono consumate proprio su queste rive . Si dice infatti che nel 1291 abbia appostato il suo nemico nella Hohle Gasse presso Küssnacht dando il via, con l’uccisione del tiranno Gessler, all’insurrezione dei tre cantoni primitivi di Uri, Svitto e Untervaldo contro il dominio asburgico.

Küssnacht si trova sul lago dei Quattro Cantoni, circondato come un fiordo da alte montagne: le più famose sono il Pilatus, il Bürgenstock e il Rigi. Questo spettacolo fa da contorno al piccolo giro del lago, circa 68 km, che vi propongo e che prende avvio da Lucerna per dirigersi dapprima verso Stans e Beckenried dove un battello ci traghetterà in 15 minuti sull’altra sponda, nella piccola località di Gersau.

Gersau, quanti sanno che questo paese dal 1390 al 1817 era addirittura una mini-repubblica autonoma con perfino un proprio esercito? Incredibile, ma è proprio così. A seguito di questo fatto e dell’ostinatezza dei suoi abitanti, pare che nella Svizzera centrale, «fare i capricci» si dica semplicemente «gersauern». I patrizi di Gersau si incontrano ai tavoli dell’osteria «Schiff» sulla Seestrasse. Tra l’altro, i ristoranti di Gersau sono conosciuti dai buongustai per le specialità di pesce. Si prosegue poi verso Vitznau, dove parte la ferrovia del Rigi. La Vitznau-Rigi non è una ferrovia qualsiasi e il Rigi non è una montagna qualsiasi: è dal 1871 che la più vecchia cremagliera d’Europa porta sulla montagna dal famosissimo panorama. Già a metà ’800 il Rigi veniva scalato ogni anno da 40 mila turisti, a piedi o in portantina.