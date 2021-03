Mentre la maggior parte dei genitori crede evidentemente che lo sport abbia un effetto positivo sul benessere e sulla salute dei propri figli, alcuni non sono invece convinti che lo sport possa contribuire a migliorare il rendimento scolastico. Non è insolito che sia i bambini sia i genitori saltino gli allenamenti se a scuola è previsto un test importante o se è necessario prepararsi per una lezione. Uno dei motivi più comuni per l’interruzione dello sport nell’adolescenza è il passaggio dei bambini dalla scuola secondaria al liceo, che comporta un aumento del carico di lavoro e una mancanza di tempo per lo sport..



A Lugano Scherma, crediamo che lo sport abbia un impatto positivo sullo studio, e che stimoli i bambini a eccellere a scuola come poche altre cose. Perché accade questo? Lo abbiamo chiesto a Virginia Romeo, giovane atleta del nostro club. Virginia ha iniziato a praticare scherma all’età di 9 anni. I suoi migliori risultati sono stati il secondo posto ai campionati svizzeri del 2018 e la vittoria alle due prove di qualifica di quest’anno, successi che la hanno consentito la qualificazione mondiale al Cairo. Attualmente è il numero 1 del ranking svizzero.



«Mi vengono in mente almeno quattro motivi fondamentali per cui lo sport, in particolare la scherma per me, mi aiuta a raggiungere il successo nello studio» dice Virginia:

1. So come organizzare il mio tempo in un modo che altri miei coetanei, che non praticano sport, non riescono a fare. La mia giornata è molto serrata e so che devo avere un programma ben chiaro per riuscire a fare tutto. Ciò significa che nel momento in cui faccio i compiti o trascorro del tempo a scuola, sono concentrata sui miei studi. Devo sfruttare al massimo il tempo a mia disposizione e non posso permettermi di sprecarlo.

2. La scherma mi ha insegnato a concentrarmi. In pedana la situazione può cambiare in pochi secondi e devo essere completamente concentrata per vincere, «qui e ora». La concentrazione mi aiuta molto nello studio.

3. Lo sport mi aiuta a gestire le emozioni. Nelle competizioni vivo stati d’animo incredibili dal punto di vista emotivo, e questo aiuta molto a gestire l’ansia durante test o esami. E questa, a sua volta, è la chiave per ottenere buoni risultati.

4. Lo sport mi sprona ad essere ambiziosa. Mi pongo grandi obiettivi e non mi accontento mai di un risultato mediocre, perché voglio e posso aspirare a risultati eccellenti, non li temo.