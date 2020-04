Ci sono luoghi che abbiamo percorso tante volte in bicicletta e che malgrado questo non ci stancano mai. Perché ogni volta ci rivelano qualcosa di nuovo e inaspettato, qualcosa di bello e sorprendente. Nella natura, nelle sfumature del cielo, nei contorni delle montagne che vediamo in lontananza. La salita che porta al Monte Arbostora, partendo da Vico Morcote Lago, è senz’altro uno di quelli.

Già, il Monte Arbostora, ci siete già stati? Visto dall’alto sembra il dorso di un grande animale, un gigante preistorico con la testa rivolta verso il San Salvatore e la coda che si infila nel lago a Morcote... In realtà è un luogo incantevole, con una vegetazione lussureggiante, villaggi discreti e pieni di storie, panorami mozzafiato... e poi la chicca (imperdibile) del Parco San Grato...

Una salita che per un ciclista discretamente allenato non è certo troppo lunga, in tutto 5,8 km fino al punto di valico a Baslona (685 m), ed è anche relativamente impegnativa se si considera che il dislivello da superare è di 401 metri. Per questo è una “classica” per molti cicloamatori della regione che la percorrono soprattutto nei periodi della preparazione primaverile e sovente per testare il grado di condizione fisica.

In occasione dell’uscita del mio libro sulle salite del Ticino, diverse volte mi è stato chiesto quale, tra le salite descritte, fosse quella per me più bella. Ebbene, la mia risposta, per la regione del Luganese è stata senz’altro quella di Carona, proprio per quella natura intrigante e rigogliosa, quel panorama straordinario, quei villaggi così tipici e caratteristici. Ma anche per quel passato e quei personaggi della sua storia, soprattutto artistica – si pensi che questi luoghi hanno dato i natali a stirpi di artisti davvero importanti come i Solari, i Petrini e i Casella – davvero straordinari.