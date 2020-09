Quella che da Maroggia sale al Monte Sighignola lungo la Val Mara è senz’altro una di queste.

Le difficoltà maggiori si incontrano soprattutto nel duro strappo che si trova dopo la dogana svizzera: circa 700 metri con pendenze costanti attorno al 18%. Un segmento che giunge dopo sette chilometri già discretamente impegnativi. Come dire: importante è arrivare con la gamba abbastanza fresca e soprattutto con la garanzia di avere la necessaria forza muscolare per superare le pendenze più insidiose.

Per il resto si tratta di un percorso molto suggestivo che lascia la trafficata strada cantonale a Maroggia per inoltrarsi in una natura dai caratteri dapprima riposanti, con vasti vigneti, verdeggianti declivi e belle vedute verso il lago, per poi inoltrarsi nella scura gola della Val Mara, giungere a Lanzo d’Intelvi e da qui, nei sei chilometri conclusivi, percorrere una strada con pendenze più morbide che porta fino al famoso Balcone d’Italia a 1302 m.

Il ciclista che sale è sorpreso dalla varietà degli ambienti che cambiano, dal percorso tormentato, fatalmente labirintico. Bellezza e sublimità e d’un tratto il viaggio accende la nostra immaginazione. Non si tratta tanto di inventare, quanto di porsi delle domande. “Vediamo un po’, deve pur viverci qualcuno in queste case... Ci deve essere qualcosa oltre queste montagne... Dove va quella anziana signora con la sua borsa della spesa sottobraccio?”. La signora ci conduce in un viottolo che ci porta in una piazza, è quella del vecchio nucleo di Arogno, dove oggi regna un silenzio antico, rotto solo dallo zampillio delle due belle fontane.