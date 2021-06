Il tennis per disabili è la variante del tennis tradizionale per atleti in carrozzina . Non esistono distinzioni in fatto di regole tra lo sport in carrozzina e quello tradizionale, fatta eccezione della regola del rimbalzo che ne prevede due se l’atleta che riceve è in carrozzina. In questa disciplina possiamo contare i n Ticino di un’importante presenza. Infatti tra gli atleti d’élite dell’Associazione inSuperAbili di Lugano figura il tennista Alessandro Cianfoni. Si tratta di un’importante figura sportiva, che sottolinea il successo riscosso negli ultimi anni dalla disciplina del tennis in carrozzina – o wheelchair tennis - tra i soci attivi del gruppo ticinese.

L’incidente a 15 anni sulle piste da sci non ha scalfito la voglia di Alessandro di praticare sport. È dapprima il basket in carrozzina a portarlo, in pochi anni, al semiprofessionismo. Una disciplina molto amata, che all’età di 27-28 anni abbandona però per dedicarsi al tennis. Uno sport che richiede concentrazione, coordinazione ed eleganza, una sfida con sé stessi alla ricerca di un costante miglioramento fisico e mentale. Ed è proprio questo lato ad attrarre maggiormente lo sportivo d’élite – la crescita continua che questa disciplina offre a livello individuale. Il wheelchair tennis è un’attività sportiva conosciuta e praticata in Svizzera: sono infatti circa 70 i tesserati tra uomini e donne a livello nazionale. Dallo scorso anno il tennis in carrozzina si è aggiunto all’offerta sportiva del gruppo carrozzella inSuperAbili. Grazie alla collaborazione con molti Tennis Club, infatti, sono sette atleti che praticano regolarmente attività sui campi del Mendrisiotto, seguiti da monitori qualificati. La presenza di Alessandro Cianfoni, siamo sicuri, funge da stimolo per motivare ancor di più i soci a praticare anche questa proposta sportiva.



I Palmares di Alessandro:

2000: winner, single, US open class B

2006: semifinalista campionati italiani assoluti singolo

2006: campione italiano a squadre

2007: campione italiano a squadre

2017: campione svizzero over 40 singolo

2017: semifinalista campionato svizzero assoluto singolo

2017: campione svizzero assoluto doppio

2017: vincitore master svizzero

2018: finalista campionato svizzero assoluto singolo

2018: campione svizzero assoluto doppio

2018: vincitore master svizzero

2019: finalista interclub classe A

2019: campione svizzero assoluto singolo

2019: vincitore master svizzero



Altri risultati sportivi:

-vincitore e record della traversata a nuoto dello stretto di Messina 1998

-vincitore della traversata a nuoto in mare Riviera dei Malavoglia (Sicilia) nel 2018

-2° posto nella traversata a nuoto dello stretto di Messina 2019

-giocatore di wheelchair basketball in serie A1 in Italia, in Francia, in USA, componente della squadra nazionale italiana, 1 scudetto, 1 coppa Italia, varie finali scudetto e coppa Italia, 2 finali di coppa Europa, 1 finale di coppa dei campioni (anni 1993-2002)