È una di quelle cose tanto essenziali di cui spesso, però, ci si dimentica di fare. Ci riferiamo al bere, soprattutto acqua. Pensate ad una vostra giornata qualsiasi: quanta acqua bevete mediamente? Per molti di voi probabilmente troppo poca...

Volete sapere perché è importante bere? Moltiplicate il vostro peso per 6, dividete per 10 e saprete, per buona approssimazione, quanti chili d’acqua vi portate dietro: 36 chili se ne pesate 60, 48 chili se ne pesate 80. Come dire: una buona parte di noi stessi è davvero in forma liquida.

L’acqua è il più importante tra tutti gli elementi che compongono l’organismo umano. Possiamo resistere per settimane senza mangiare, ma non si può restare che pochi giorni senza bere, perché è con l’acqua che si sviluppa il 90 per cento delle reazioni chimiche vitali all’interno dell’organismo.

Eliminiamo ogni giorno da 2 a 4 litri d’acqua sotto forma di sudore, un litro se ne va con le microscopiche goccioline che accompagnano il respiro, da 30 a 150 centilitri vengono evacuati attraverso reni e intestino. Eppure, troppo spesso ci dimentichiamo di idratarci...

Bere è chiaramente molto importante nello sport. Ancora di più quando l’attività dura alcune decine di minuti e si suda molto. La disidratazione è uno dei problemi maggiori durante le corse a piedi e può esserlo ad esempio anche per chi compie delle escursioni in montagna di diverse ore.

In una giornata calda si può arrivare a perdere anche uno o due litri d’acqua ogni ora mediante il sudore. La perdita di liquidi dovuta al sudore già in termini del 2-3 % è sufficiente per ridurre le prestazioni fisiche e a volte anche cognitive. Per perdite superiori al 3% si può verificare un collasso o un colpo di calore.

Un aspetto fondamentale è quello di prevenire il senso della sete, perché se cominciamo a bere solo quando ne sentiamo il bisogno significa quasi sempre che il nostro corpo è già in deficit di liquidi. Una cosa che deve essere evitata soprattutto da chi si cimenta in prove di lunga durata per evitare di andare in crisi da cui è poi difficile uscirne.

Ma esattamente, cosa bisogna bere prima, durante e dopo lo sforzo? Qual è la borraccia perfetta?