Il San Salvatore si erge sul Golfo di Lugano come il Pan Di Zucchero a Rio de Janeiro. Una montagna che svetta sopra la città con i suoi 913 metri di altitudine e dalla quale i panorami sono ineguagliabili.

La storica funicolare ha compiuto 130 anni ma sembra non sentirli affatto. Orde di turisti, affascinati da questa spettacolare cima, salgono durante tutto l’anno per vedere il mondo dall’alto. Un ottimo ristorante ed altre attrazioni, specialmente concepite anche per i più piccoli, completano l’idilliaco sito. Oltre alla risalita meccanica, però, esistono anche altre possibilità per salire in vetta e principalmente l’utilizzo delle proprie gambe lungo i panoramici sentieri che da secoli permettono a chi ne sente il bisogno o il piacere, di scoprire questi luoghi.

Proprio in quest’ottica il 25 aprile vi sarà una gara di corsa in salita, a lungo pianificata, che dal Comune di Paradiso porterà gli amanti dello sport e della competizione verso la vetta. Un percorso al quale potranno partecipare anche le categorie popolari in un meraviglioso Walking adatto anche a famiglie con bambini. Un tracciato molto bello e non eccessivamente lungo che permetterà a tutti di godere appieno di una domenica primaverile all’insegna dello sport, dell’amicizia e del divertimento.

I bambini potranno approfittare della giornata per conoscere il misterioso Bafalòn, che sembri abitare in una grotta da quelle parti, mentre per gli adulti vi sarà la possibilità, per chi lo vorrà, di consumare un pasto al ristorante oppure di prendere un po’ di sole e di scoprire questa incantevole località. Ricordiamo che Paradiso è facilmente raggiungibile dall’autostrada, che vi sono molti parcheggi in loco e che, soprattutto, la gara o la camminata popolare hanno una tariffa molto conveniente e che permetterà anche ai vostri cari, a prezzo scontato, di raggiungervi per sostenervi all’arrivo. Per finire i partecipanti ridiscenderanno a valle con una corsa della funicolare compresa nell’iscrizione o a piedi, per assaporare l’aria fresca dei boschi.

Maggiori informazioni su www.sansalvatrail.ch oppure alla pagina Facebook www.facebook.com/sansalvatoretrail per scoprire i dettagli di questa manifestazione o per iscrivervi. I posti sono limitati per garantire a tutti serenità e spazio per poter godere appieno della giornata.

