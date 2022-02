Il 13 marzo il Ticino ospiterà per la seconda volta una gara di Skyrunning invernale nella spettacolare cornice degli impianti di risalita di Airolo-Pesciüm. L’anno scorso la pandemia ha costretto l’organizzazione a cancellare l’evento, sebbene le condizioni di innevamento fossero perfette. Per l’edizione 2022 vi saranno due tracciati a fare da fil rouge in questa giornata di sport all’aperto; percorsi adatti anche alle famiglie oltre che a sportivi più accaniti. Si, perché il primo percorso, di 8Km, è stato disegnato per un walking e transiterà dal ristorante di Pesciüm per poi scendere a Nante e ritornare nella zona di partenza della funivia, permettendo anche a famiglie con bambini o cani di percorrerlo in tutta sicurezza.

Il secondo percorso invece è decisamente più impegnativo, adatto a persone che conoscono la corsa in montagna e dispongono di un allenamento minimo per affrontare 16Km su neve e pendii a volte molto ripidi e con un equipaggiamento adeguato. Questa skyrace andrà a toccare tre punti molto conosciuti nella zona ed in particolare il Sasso della Boggia, Varozzei e Ravina prima di ridiscendere a valle su meravigliosi sentieri innevati immersi nelle pinete.

Ma che cos’è una skyrace? Si tratta di una corsa in montagna che prevede sia una parte in salita che una parte in discesa e che si svolge su un tracciato non troppo semplice. Spesso gli atleti si aiutano con dei bastoni per facilitare l’ascesa che, specialmente in questo caso, è veramente molto ripida ed entusiasmante. Questa manifestazione nasce da una collaborazione tra la Funivia Airolo Valbianca capitanata da Simone Beffa e dall’Associazione Scenic Trail che ha offerto il know-how organizzativo per offrire ai partecipanti un’esperienza unica.

Infatti, il programma prevede la distribuzione dei pettorali e del pacco gara tra le 7:00 e le 8:30, un briefing alle 9:00 e la partenza dei due percorsi alle 9:30. Dopo la gara i partecipanti avranno a disposizione un buono per la risalita in teleferica e per consumare un pasto caldo presso il ristorante sulle piste. La premiazione avverrà nel primo pomeriggio. Inutile dire che chi avrà ancora forze da spendere, potrà approfittare di un meraviglioso comprensorio sciistico e passare un pomeriggio a scorrazzare sulle piste, acquistando una mezza giornaliera presso gli impianti.

Le iscrizioni avvengono solamente online per facilitare la squadra organizzativa e i posti sono limitati per questa spettacolare prova che, certamente, non mancherà di affascinare chi avrà la fortuna di potervi partecipare. Le informazioni le trovate sulla pagina www.pesciumskyrace.ch oppure sulla pagina Facebook www.facebook.com/pwsairolo dove sarà possibile trovare anche il regolamento di gara e le informazioni necessarie.

Va inoltre detto che questa è la prima gara del neonato Ticino Mountain Running Cup, un campionato aperto a tutti, che si svolge tra marzo e novembre e al quale aderiscono undici spettacolari gare. Airolo è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici oppure in auto seguendo l’autostrada verso il Gottardo e un parcheggio molto ampio e gratuito è a disposizione dei partecipanti.

