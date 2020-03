“Non sarà una lotta breve ma una lunga maratona, che in quanto tale metterà a dura prova la resistenza di tutti, ma soprattutto del personale sanitario”. L’espressione è del direttore dell’Ospedale La Carità di Locarno in una recente dichiarazione al Quotidiano.

Oggi il tempo non è più nelle nostre mani. Perché non sappiamo quando finirà il tutto. Potranno essere due mesi o forse tre, ma anche di più. Di certo non sarà una cosa immediata. Anche a questa nuova percezione del tempo non siamo immunizzati, esattamente come non lo siamo rispetto a questo virus.