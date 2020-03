Già da alcuni giorni le primule sono ormai fiorite lungo il piccolo sentiero che porta a casa mia e similmente le gemme della magnolia che teniamo in giardino sono prossime a schiudersi mentre le api ronzano festose su quelli che in dialetto si chiamano minìn (gattini) e che sarebbero i fiori del salice caprino. Un risveglio da un inverno che alle nostre latitudini non è mai stato all’altezza del suo nome e che di invernale ha portato ben poco. In realtà gli sportivi, come molti animali e piante durante questa stagione, risentono molto della mancanza di luce e cadono in una sorta di pigro letargo ed abbassando il loro bioritmo, senza nemmeno accorgersene si ritrovano in un regno dove fondue e raclette la fanno da padrone.