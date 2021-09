Domenica è andata in scena la prima edizione del San Salvatore Trail . Ad una trentina di anni di distanza dall’ultima edizione, questa classica è stata rispolverata e rivista in chiave più moderna , con anche la possibilità di salire semplicemente camminando tramite il cosiddetto walking popolare. Per gli sportivi più allenati invece, il tracciato è stato percorso a ritmi molto più sostenuti.

Il via è stato dato con circa venti minuti di ritardo e questo per aspettare il passaggio di una cellula temporalesca che in quel momento transitava proprio sopra le teste dei partecipanti, garantendo così la massima sicurezza per corridori, volontari e spettatori. Una partenza umida ripagata da un raggio di sole all’arrivo in vetta. Il percorso si snodava inizialmente per un breve tratto sulle strade di Paradiso, presidiate dalla locale Polizia, per poi imboccare il comodo sentiero che costeggia la funicolare e che poi, tra boschi e punti panoramici, sul versante nord-est della montagna, portava direttamente alla cima.