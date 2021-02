Il 31 gennaio a mezzanotte, come da tradizione, si sono aperte le iscrizioni alla Stairways to Heaven , la gara che segue le impressionanti scalinate della storica funicolare del Ritom.

Se solitamente i pettorali a disposizione se ne andavano in pochi minuti quest’anno, complice la pandemia e l’incertezza per i numerosi corridori stranieri, le cose stanno andando più al rilento ed alcuni pettorali (non molti per la verità) sono ancora a disposizione .

Forse questa situazione va vista come un’opportunità per chi non ci ha mai pensato seriamente o non ne ha mai sentito parlare e vorrebbe ora mettersi in gioco per affrontare i 4’261 gradini che portano alla stazione di Piora, 790 metri più a monte.