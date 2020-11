Sabato 24 ottobre 2020 si è svolta la quinta edizione della Stairways to Heaven, inizialmente prevista in maggio ma rimandata ad ottobre a seguito della situazione sanitaria di allora. Un’edizione complessa a causa del rapido deteriorarsi della situazione pandemica ed alla quale le autorità, per garantire la sicurezza dei corridori, hanno imposto un numero massimo di duecento partecipanti; numero che è stato ampiamente rispettato grazie anche alle moltissime defezioni degli atleti esteri ed in provenienza da zone rosse. L’organizzazione ha inoltre aumentato la spaziatura tra un concorrente e l’altro, aggiungendo quindici ulteriori secondi tra ogni partenza, in modo da garantire le distanze anche sul tracciato. La zona partenza ed arrivo sono state monitorate dai volontari per verificare l’utilizzo anche all’aperto delle mascherine di protezione e tutto si è svolto in maniera tranquilla con la massima collaborazione e soddisfazione dei corridori e delle autorità.