Acciaccata, negli ultimi mesi, a causa di alcuni problemi di salute, Daniela Ryf (34 anni) non è stata in grado di giocare un ruolo da protagonista in una prova vinta dalla britannica Lucy Charles-Barclay in 4h00’20’’. Il podio è poi stato completato dalla sudafricana Jeanni Metzler e dall’americana Taylor Knibb.