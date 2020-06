Erano mesi che gli amanti delle corse podistiche attendevano la possibilità di partecipare ad una gara e finalmente, grazie agli allentamenti ed alle precise disposizioni da mettere in atto per il settore, si torna a correre. Il primo appuntamento è con SanbeRun, che si svolgerà a San Bernardino il prossimo 5 luglio.

Il rendez-vous podistico alto mesolcinese, atteso ogni anno da numerosi appassionati della disciplina, ufficialmente nel calendario ASTi, prenderà avvio alle ore 10, e si dipanerà lungo il suggestivo tracciato che percorre la strada sterrata del lago d’Isola, per una lunghezza totale di 10 km ed un dislivello di +/- 260 m. I tracciati proposti sono: 10 km (2 giri da 5 km per le categorie ASTi) e 5 km per le categorie Popolare, Dog Trail, Walking e Nordic Walking. 2 km per gli U16, che partiranno alle ore 11.

A grande richiesta, quest’anno verrà proposta una novità: la Popolare, della lunghezza di 5 km. La partenza è prevista sul lungo Moesa, fronte al capannone delle Feste, in prossimità del Centro Sportivo. Viste le prescrizioni di condotta in vigore, per le iscrizioni si caldeggia di procedere online su performancetiming.ch.

Nella tassa d’iscrizione è compreso un buono pasto e un interessante premio ricordo per tutti, unitamente ad un buono sconto per il Parco Avventura di San Bernardino. Integrata con la gara podistica è pure prevista una manifestazione non competitiva di walking e nordic walking, che partirà contemporaneamente alla corsa, per una percorrenza di 5 km (1 giro del tracciato). Per il quarto anno consecutivo parteciperanno inoltre i podisti accompagnati dai propri cani, con la disciplina Dog Trail. Ai primi tre classificati nelle 8 categorie considerate verranno consegnati ricchi premi in natura. Per la Popolare, Walking e Nordic Walking sono previste premiazioni a sorteggio.

Maggiori informazioni contattando l’Ente Turistico Regionale del Moesano allo 091/832.12.14, info@visit-moesano.ch o su www.sanberun.ch.

