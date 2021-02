Al quarto tentativo, soffrendo, l’Ambrì ha finalmente battuto il Rapperswil. Lo ha fatto all’ultimo respiro, ribaltando tutto negli ultimi minuti, grazie a due power-play. Fora, rientrato dall’infortunio e autore di una doppietta, ha trovato il 3-3 al 56’. Kneubühler ha invece segnato la rete della vittoria a 21 secondi dalla sirena. Grassi, a porta vuota, ha chiuso i conti. «Non ricordo di aver mai segnato un gol decisivo in National League», ci dice Johnny. «Di sicuro non a 21 secondi dalla fine. È stato bellissimo. In spogliatoio vedo sempre tanti sorrisi, ma dopo un successo ce ne sono ancora di più. Vincere così, soffrendo e reagendo, fa bene al morale».

Per i biancoblù si tratta di un’ottima operazione in ottica pre-playoff. Oltre ad allungare sul Berna, infatti, i leventinesi si sono...