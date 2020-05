Tokyo era lì, quasi a un tiro di schioppo. Mancava solo l’allungo. Quello degli spadaccini, dei campioni della scherma. Max Heinzer, Benjamin Steffen, Lucas Malcotti e Michele Niggeler avevano già pronti armi e bagagli. Le Olimpiadi in Giappone del 2020 sarebbero state il momento topico di un’estate tanto attesa.

Come sappiamo tutto, senza garanzie, è stato rinviato all’anno prossimo. Cosa ci dice Michele, apprezzato spadaccino della scherma Lugano?

«Vedere svanire il sogno dei Giochi è doloroso per ogni atleta. Poi ognuno elabora a suo modo le decisioni che, detto francamente, in questo caso (ndr: il pensiero va naturalmente a quella brutta bestia che è il coronavirus) non potevano essere diverse. Resta un senso di amarezza. Però bisogna avere la forza, forse anche il coraggio o l’illusione,...