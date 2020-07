Brilla la stella di Ajla Del Ponte al meeting della Gruyère a Bulle. La ticinese ha corso i 100 metri in 11’’10, stabilendo la miglior prestazione europea della stagione.

La 23.enne ha migliorato di 0’’11 il suo primato sulla distanza, diventando così la seconda atleta svizzera più rapida sui 100 m dopo Mujinga Kambundji. Il suo crono è inferiore al limite richesto per i Giochi olimpici di Tokyo (11’’15), ma il periodo di qualificazione è stato sospeso a causa del coronavirus.

Anche Silvan Wicki si è messo in evidenza a Bulle, sempre sui 100 m. L’argoviese si è imposto in 10’’12, con un il vento in favore di 2,0 m/s. Si è così avvicinato a 0’’04 dal record svizzero stabilito lo scorso anno da Alex Wilson.