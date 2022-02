Ajla Del Ponte, alle prese con un’infiammazione al tendine della coscia, ha dovuto mettere fine alla sua stagione indoor. La ticinese, che si augurava di potersi riprendere per i Nazionali di Macolin (26-27 febbraio), si vede invece costretta a rinunciare anche ai Mondiali indoor in programma a Belgrado dal 18 al 20 marzo. «Ci rivedremo per la stagione estiva», ha annunciato via Instagram la campionessa europea sui 60 m indoor nel 2021.