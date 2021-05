Dopo l’ottavo posto a Gateshead, Ajla Del Ponte ha fatto un passo avanti. La ticinese si è infatti classificata settima sui 100 m del meeting di Doha, valido per la Diamond League chiudendo in 11’’36. La gara è stata vinta dalla giamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce in il tempo di 10’’84 davanti alla nigeriana Okagbare (10’’90) e alla statunitense Oliver (11’’03).