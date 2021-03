Ajla Del Ponte vince il titolo sui 60 metri agli Europei Indoor di Torun con una prestazione incredibile ed impensabile. Il suo 7”03 con cui ha annichilito le finaliste e che vale in contemporanea il record europeo indoor, la miglior prestazione mondiale stagionale ed il primato svizzero eguagliato di Mujinga Kambundji, arriva come apoteosi di una giornata perfetta. «Sapevo di poter vincere e di poter ottenere questa prestazione. Avevo il tempo nelle gambe, ma occorreva correre anche con testa e cuore. Ed è quello che ho fatto. Sono stata costante per tutta la stagione con tempi regolari sotto i 7”20, ma eguagliare il record nazionale di Mujinga Kambundji è incredibile».

L’adrenalina è ancora alta. Ajla non può nascondere le grandi emozioni. Si commuove e si asciuga le lacrime durante l’intervista...