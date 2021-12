Le sei candidate al premio di migliore sportiva

Belinda Bencic, tennis, oro e argento ai Giochi olimpici in singolare e in doppio;

Nina Christen, tiro a segno, oro e bronzo ai Giochi olimpici nella carabina;

Ajla Del Ponte, atletica leggera; quinta ai Giochi olimpici sui 100 metri e medaglia d’oro ai campionati europei indoor sui 60 metri, detentrice del nuovo record svizzero sui 100 metri;

Lara Gut-Behrami, sci alpino, oro ai campionati mondiali di super G e di gigante, bronzo in discesa, seconda nella classifica generale della Coppa del mondo, prima nella Coppa del mondo di SuperG;

Mujinga Kambundji, atletica leggera, settima ai Giochi olimpici sui 200 metri e sesta sui 100 metri;

Jolanda Neff, mountain bike, oro ai Giochi olimpici nel cross country.