Alex Fontana è pronto ad aggiungere un'altra importante gara nel suo curriculum sportivo: la 24 Ore del Nurburgring, una delle corse di durata più celebri e impegnative al mondo. Per l'edizione 2021, in programma a cavallo del 5 e 6 giugno, il pilota ticinese è stato chiamato dal team Konrad Motorsport per essere ai nastri di partenza con una Lamborghini Huracàn GT3 Evo. Per Fontana si tratta dell'esordio in questo affascinante evento, ma partirà da buone basi per approcciare la sfida.



Lo svizzero ha già avuto modo di correre sul tracciato da 25.378 metri che combina la mitica Nordschleife con il circuito moderno, usato anche per numerosi Gran Premi di Formula 1. Fra 2018 e 2019, infatti, Fontana ha compiuto tre apparizioni nel VLN, la serie incentrata attorno alla 24 Ore del Nurburgring con tutti i round che si disputano sul famoso «Inferno Verde». Alex inoltre ha già esperienza in eventi simili, a cominciare dalla 24 Ore di Spa.



Infine, Fontana guiderà lo stesso modello di auto con cui sta affrontando l'impegno principale della sua stagione, quello nel GT World Challenge Europe nel quale al momento è leader solitario del trofeo Silver Cup insieme alla scuderia Emil Frey Racing, nonché quarto assoluto nella graduatoria Overall.



Insieme a Konrad Motorsport, squadra con oltre 40 anni di storia, il poliedrico pilota di Lugano ha già effettuato alcune giornate di test privati, e a marzo avrebbe dovuto disputare il primo round 2021 del campionato NLS (l'ex VLN), poi annullato a causa della neve. Per la 24 Ore del Nurburgring, Fontana sarà in equipaggio con Axcil Jefferies, ex rivale in Formula 2 nel 2012, Michele Di Martino e Tim Zimmermann. La loro Lamborghini #19 sarà iscritta alla classe SP9, la più prestazionale presente.



Il lungo weekend della «ADAC TOTAL 24h-Rennen» comincerà già giovedì 3 giugno, con i primi due turni di qualifica alle 12:30 e alle 20:30. Venerdì 4 giugno, alle 15:30, lo start della Q3, alle 18:30 quello della Top Qualifying per avere la griglia definitiva. Sabato ci sarà un warm-up di 30 minuti, dalle 11:30 alle 12:30, in attesa del via della gara alle 15:30.



«Il mio calendario 2021 si fa sempre più ricco di appuntamenti - commenta Fontana - sono felice di poter confermare la mia partecipazione alla 24 Ore del Nurburgring. È una gara nella quale volevo misurarmi da tempo, e con il team Konrad Motorsport si sono presentate le giuste condizioni per realizzare questo desiderio. Guiderò per una squadra di grande esperienza e con la Lamborghini Huracàn GT3 Evo, la stessa auto con cui sto disputando il GT World Challenge Europe, ottenendo risultati importanti. Nei primi test di preparazione abbiamo trovato presto una buona intesa, anche con i miei compagni di equipaggio. Cercheremo di ottenere il miglior risultato possibile superando le innumerevoli sfide che presenta questa mitica corsa, e contro avversari di altissimo livello».