Alex Wilson non prenderà parte ai giochi olimpici a Tokyo: la Camera ad hoc del Tribunale Arbitrale dello Sport TAS ha sospeso provvisoriamente il basilese per una presunta violazione delle direttive antidoping. A darne la notizia è Swiss Olympic, che ha appreso del procedimento contro Alex Wilson solo pochi giorni fa. L’organizzazione dichiara che «sarebbe molto delusa se la sanzione fosse confermata», in particolare dopo che Karien Hussein è stato sospeso per 9 mesi per una violazione delle regole antidoping.