Alex Zanardi è stato dimesso e trasferito dall’Ospedale di Siena dove era è ricoverato dallo scorso 19 giugno, giorno del grave incidente avvenuto mentre correva con la sua handbike. La direzione sanitaria dell’Azienda ospedaliero-universitaria (Aou) Senese ha fatto sapere che «in questi giorni si è concluso il programma di sedo-analgesia al quale era sottoposto l’atleta Alex Zanardi, ricoverato nella UOC Anestesia e Rianimazione DEA e dei Trapianti dallo scorso 19 giugno. Dopo la sospensione della sedazione, la normalità dei parametri cardio-respiratori e metabolici, la stabilità delle condizioni cliniche generali e del quadro neurologico hanno consentito il trasferimento del campione in un centro specialistico di recupero e riabilitazione funzionale. Alex Zanardi è stato quindi trasferito in data odierna in un’altra struttura». Il direttore generale dell’Aou Senese Valtere Giovannini ha poi aggiunto: «I nostri professionisti saranno sempre a disposizione di questa straordinaria persona (...). Saremo sempre accanto a lui, con lo stesso entusiasmo e competenza che abbiamo mostrato in questo mese». Zanardi è stato trasferito a Villa Beretta di Costa Masnaga, in provincia di Lecco. La notizia è stata confermata all’Ansa da Nunzio Castiglione, vicedirettore sanitario del Valduce di Como, di cui Villa Beretta è un presidio.