Decorso clinico regolare e stabile anche la notte scorsa in ospedale per Alex Zanardi, che da oggi va ad affrontare una settimana chiave per la guarigione dai gravi traumi dell’incidente in handbike avuto a Pienza, in provincia di Siena, venerdì scorso. Sempre tenuto in coma farmacologico, Zanardi prosegue il lento recupero iniziato dopo l’intervento neurochirurgico.