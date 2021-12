Oggi è scattata ufficialmente la nuova avventura di Alinghi nell’America’s Cup. Nella sede della Société Nautique de Genève Ernesto Bertarelli, patron del team rossocrociato, che ha conquistato due volte il mitico trofeo in argento, a partire dalle 11.00 di stamane sta tenendo la conferenza stampa in cui spiega la nuova avventura sportiva che attende Alinghi, avventura della quale avevamo già scritto sul Corriere del Ticino nell’edizione dello scorso 2 dicembre, dopo che dalla Nuova Zelanda era rimbalzata la notizia che il nostro team si era iscritto alle regate che andranno in scena nel 2024. L’America’s Cup è detenuta da Team New Zealand e l’obiettivo di Ernesto Bertarelli e dei suoi uomini è di metterla in bacheca per la terza volta, dopo che nel 2010 era stato costretto a cederla agli statunitensi di Oracle nelle acque spagnole di Valencia, dove nel 2007 era stato bissato il successo firmato quattro anni prima in quelle neozelandesi di Auckland.