«Il gruppo D è il più completo e competitivo di questa edizione». Parole e musica di Mauro Lustrinelli, allenatore della nazionale svizzera U21, che a partire da domani inizierà ufficialmente la propria avventura all’Europeo di categoria, in Ungheria e Slovenia. Premesso che non sempre il livello delle selezioni giovanili rispecchia quello delle prime squadre, l’affermazione del tecnico ticinese non è affatto fuori strada. L’urna ha infatti inserito gli «svizzerini» in un girone completato da Inghilterra, Portogallo e Croazia. Veri e propri pesi massimi a livello mondiale, anche per quel che concerne la formazione. Tre scuole differenti, ma altrettanto efficaci, con un bacino di giovani dai quali attingere – evidentemente – ben più ampio rispetto a quello elvetico.

Una strada più tortuosa

Il percorso verso la fase ad eliminazione diretta, sulla carta, appare dunque più tortuoso e complicato rispetto a quanto accaduto dieci anni fa in Danimarca, quando la selezione rossocrociata - guidata allora da Pierluigi Tami - venne inserita nel gruppo A assieme ai padroni di casa, la Bielorussia e l’Islanda. Gli elvetici conclusero la fase a gironi a punteggio pieno, battendo tutte e tre le avversarie, per giunta senza concedere nemmeno una rete. Un percorso netto, insomma, che permise ai ragazzi di Tami di evitare la Spagna in semifinale, ponendo la Repubblica Ceca come ultimo ostacolo verso l’ultimo atto.

La corazzata inglese

La musica in Slovenia – tra Lubiana e Capodistria – si prospetta ben diversa per i ragazzi di Mauro Lustrinelli. Già il debutto, in programma domani pomeriggio (15.00) contro l’Inghilterra, sarà di quelli di fuoco. La selezione guidata da Aidy Boothroyd è infatti una delle grandi favorite per la vittoria non solo del proprio gruppo, ma anche dell’intero torneo. I Tre Leoni dispongono infatti di una rosa di altissimo livello, guidata da un attacco stellare. Il reparto avanzato può contare su elementi come Mason Greenwood (Manchester United), Callum Hudson-Odoi (Chelsea), Eddie Nketiah ed Emil Smith Rowe (Arsenal). Giocatori che hanno già accumulato esperienza sia in Premier League inglese sia nelle Coppe europee, e che saranno supportati da compagni di prestigio anche nelle altre zone del campo, come il centrocampista del Liverpool, Curtis Jones, o il terzino del Tottenham – ora in prestito all’Hoffenheim – Ryan Sessegnon. Quella inglese, almeno sulla carta, appare insomma come una corazzata difficilmente scalfibile.

Croazia squadra rognosa

La Croazia, seconda avversaria della Svizzera, appare dal canto suo come la formazione più abbordabile per i rossocrociati. Privi di nomi particolarmente altisonanti - ma infarciti di elementi molto talentuosi - i balcanici si presentano però con l’etichetta di mina vagante, nonostante diversi convocati militino nel campionato nazionale. Storicamente infatti, le selezioni croate si sono spesso rivelate molto rognose da affrontare, poiché capaci di unire le qualità dei singoli alla resilienza mentale del gruppo, in un mix difficile da gestire. In primis gli uomini guidati dall’ex centrocampista Igor Bišćan punteranno dunque sul concetto di squadra, così come d’altro canto faranno pure gli elvetici.

L’estro portoghese

La terza sfida della fase a gironi opporrà infine i rossocrociati al Portogallo. Una selezione per natura estrosa, che – come quella inglese – potrà contare su giocatori di alto livello, già impegnati nei maggiori campionati europei. Alcuni nomi? Diogo Dalot (Milan), Gedson Fernandes (Galatasaray, ma già al Tottenham) e Trincão (Barcellona), ma anche Pedro Gonçalves (Sporting Lisbona), esploso nel proprio club e attualmente miglior marcatore della Liga NOS portoghese. La squadra lusitana promette di essere un cliente scomodissimo per Zeqiri e compagni, specialmente in una sfida che – ai fini della classifica finale – potrebbe rivelarsi decisiva per entrambe le selezioni.

