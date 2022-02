«A partire dal 2015 abbiamo ottenuto la liberà di espressione sia per i media che per gli atleti», afferma Dubi in un’intervista diffusa stamani dalla radio RTS. «Ma gli sportivi, fra di loro, in una consultazione che ha riunito 6.000 atleti di tutti i paesi, hanno deciso che nelle piste e nei palazzetti del ghiaccio non ci si esprime, che nelle cerimonie di apertura e chiusura non hanno spazio le opinioni politiche, idem per le cerimonie protocollari. Al contrario, ovunque nelle altre occasioni, e su questo insisto fortemente, i media e gli atleti possono esprimersi nel quadro di una conferenza stampa», spiega il funzionario elvetico del CIO. Gli sportivi «possono esprimere le loro opinioni politiche, personali, religiose, tutto quello che vogliono, e non ci saranno conseguenze, né da parte nostra, né da parte del governo cinese», assicura.