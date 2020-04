Il Consiglio federale allenta le misure contro la diffusione del coronavirus anche nello sport. A partire dall’11 maggio, gli allenamenti saranno di nuovo possibili a condizione di applicare piani di protezione e prescrizioni d’igiene. Questo vale sia per lo sport di massa e di punta, sia per gli sport individuali e di squadra. È quanto deciso dal Consiglio federale nella sua seduta del 29 aprile 2020.

Per gli svizzeri lo sport e il movimento sono attività importanti durante il tempo libero. Circa l’80% della popolazione svizzera dai 15 anni in su pratica sport regolarmente. Oltre 2 milioni di persone sono attive in una società sportiva e circa 100 mila posti di lavoro dipendono direttamente o indirettamente dallo sport. Per il Consiglio federale è fondamentale che lo sport e l’esercizio fisico, quali componenti importanti della salute fisica e mentale della popolazione, siano nuovamente autorizzati in tempi brevi e con il minor numero possibile di restrizioni. Questo vale sia per lo sport di massa sia per gli sportivi di punta, che ricavano il proprio sostentamento totalmente o parzialmente dallo sport.

Allenamenti di nuovo autorizzati

Nello sport, le fasi di allentamento si applicano a partire dall’11 maggio e sono soggette a chiare direttive. Nello sport di massa gli allenamenti possono riprendere in tutte le discipline sportive e altre attività. Al riguardo valgono le seguenti restrizioni: l’attività sportiva può essere svolta solo in piccoli gruppi di 5 persone al massimo, senza contatto fisico e nel rispetto delle regole d’igiene e di distanziamento.

Nello sport di punta vigono minori restrizioni per gli allenamenti. In particolare gli allenamenti possono anche svolgersi con più di 5 persone. Questo vale, ad esempio, per le atlete e gli atleti che fanno parte dei quadri nazionali o per gli sport di squadra nell’ambito di campionati prevalentemente professionistici. Piani di protezione espliciti con severe prescrizioni d’igiene ridurranno al minimo i rischi di trasmissione.

Prescrizioni d’igiene e piani di protezione delle federazioni sportive

In linea di principio, l’allentamento è consentito solo se la rispettiva federazione sportiva presenta un piano di protezione dettagliato che mostri come la disciplina sportiva possa essere praticata in modo che il rischio di un’infezione rimanga minimo. Le direttive quadro elaborate dall’Ufficio federale dello sport e dall’Ufficio federale della sanità pubblica in collaborazione con i Comuni e i Cantoni nonché con i rappresentanti di Swiss Olympic e delle leghe servono da ausilio. In caso di domande, le associazioni e i club regionali possono contattare la rispettiva associazione mantello.

Ripresa delle partite prevista a partire dall’8 giugno

Le competizioni continuano a non essere autorizzate. Tuttavia il Consiglio federale intende autorizzare la ripresa delle partite a porte chiuse nelle leghe con campionati prevalentemente professionistici a partire dall’8 giugno. Il Consiglio federale deciderà al riguardo presumibilmente il 27 maggio, in base all’evoluzione epidemiologica.

©CdT.ch - Riproduzione riservata