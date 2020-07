Una partita del campionato di calcio giapponese (J-League) è stata rinviata dopo la scoperta di casi di coronavirus in una delle due squadre. Questo è il primo rinvio da quando la competizione è ripresa a inizio luglio.

Il rinvio dell’incontro Nagoya Grampus - Sanfrecce Hiroshima, che si sarebbe dovuta svolgere domenica sera a Hiroshima, arriva nel mezzo di un aumento del numero di casi di coronavirus, in particolare in metropoli come Tokyo o Osaka.