I biancoblù possono riporre i sogni nel cassetto, di fianco alle speranze e alla calcolatrice. Si è arresa anche la matematica: il decimo posto, sinonimo di pre-playoff, non è più raggiungibile. Per continuare a crederci, ieri all’Hallenstadion l’Ambrì avrebbe dovuto conquistare almeno due punti. Invece ha perso 4-2, reagendo ad un inizio da incubo (2-0 Lions dopo 7’25’’, 2-2 alla fine del primo tempo), ma lasciando poi scappare gli avversari. Decisivo il 3-2 di Wick, al suo primo gol stagionale. «L’entrata in materia non è stata delle migliori, ma siamo venuti qui con l’intenzione di non mollare neanche un centimetro», afferma Daniele Grassi. «Abbiamo reagito, ma il 3-2 alla fine del periodo centrale e il 4-2 in entrata di terzo tempo ci hanno tagliato le gambe».

Per i leventinesi è la nona...