Ci mancavano soltanto la quarantena del Bienne e il rompicapo della media punti per complicare ulteriormente una classifica già incerta di suo. Eppure, a ben guardare, i destini di Lugano e Ambrì Piotta si stanno delineando con chiarezza. In bene per gli uni, in male per gli altri. Non si tratta di voler organizzare un funerale anticipato per i biancoblù – anzi, domani sera non ci stupiremmo di vederli reagire contro lo Zurigo e sbancare ancora una volta l’Hallenstadion – bensì di osservare i fatti come si presentano oggi. Nudi e crudi, senza tanti giri di parole.

Hai voglia a dire che tutte le partite sono importanti: sabato alla Valascia i leventinesi ne hanno persa una fondamentale. Ora, soltanto un’improbabile (ma non impossibile) concatenazione di eventi permetterà a Fora e compagni di...