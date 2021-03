Contro la penultima della classifica era infatti lecito aspettarsi di più dai bianconeri, a prescindere dal risultato finale. Invece, anziché far valere la (presunta) differenza di valori in campo, i Tigers hanno finito con il subire gli eventi per tutta la serata. Iniziata al piccolo trotto, una quindicina di minuti passati vivendo più delle concessioni altrui che di qualcosa di veramente guadagnato. Abbastanza di che stare a galla, se non che agli Starwings è poi bastato un piccolo momento buono, arrivato intorno alla metà della seconda frazione, per andare avanti con passo deciso e mettere a nudo i limiti luganesi. Chiusi con un 20-8 gli ultimi sei giri d'orologio di secondo quarto, scollinata la doppia cifra di vantaggio al rientro dagli spogliatoi (44-33), i basilesi hanno avuto vita fin troppo facile nel tenere a bada un Lugano arruffone, costantemente passivo e distratto in difesa, avaro di idee invece sul fronte offensivo e per questo incapace di tornare veramente a contatto pur avendone la possibilità, ogni volta fermato quasi prima da sé stesso che dagli avversari. E quando al 28' Nikolic è dovuto andare a sedersi con quattro falli sul groppone, la serata è sembrata farsi davvero buia, con quel -14 di quattro minuti dopo (69-55), parecchio somigliante al preludio dei titoli di coda.

Sport crudele il basket. Puoi controllare una partita per praticamente tutta la sua durata eppure ritrovarti ad un soffio dall'andare a casa. Questo visto in ottica Starwings, ovviamente. Perché su quel +14 i padroni di casa hanno piano piano finito la benzina, ritrovandosi a dover fare qualcosa cui sono poco abituati: gestire il vantaggio. Lì il Lugano ha iniziato il suo lavoro di erosione, cementato da una tripla miracolosa, in equilibrio precario, di Jackson e poi da quella di Portannese, per il -1 in entrata di ultimo minuto (78-77). Fattosi ovviamente guerra di nervi; saldi a sufficienza quelli basilesi dalla lunetta, non abbastanza quelli dei Tigers, sfortunati una prima volta su una tripla di Portannese sputata dal ferro a trenta secondi dal termine, e poi arrivati a pasticciare in malo modo il potenziale tiro della vittoria di Jackson, finito a quasi un metro dal ferro dopo una conclusione impossibile, arrivata a sua volta dopo una palla quasi persa proprio dal play americano. Abbastanza di che guardarsi allo specchio e rammaricarsi. In semifinale ad affrontare Friburgo ci saranno dunque gli Starwings, con le ticinesi costrette a fare da spettatrici.