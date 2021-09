La scelta di Shelly-Ann Fraser-Pryce, la regina dello sprint femminile, è stata invece quella di non partecipare alla finale della Diamond League di Zurigo per prepararsi al meglio per il Galà dei Castelli dove sfiderà Ajla Del Ponte, fenomenale terza sui 100 m al Welklasse e prima atleta svizzera in assoluto a salire sul podio di una finale di Diamond League. Anche Mujinga Kambudji, ha confermato di essere in grandissima forma sfiorando di poco il record svizzero sui 200m. Dopo le grandi emozioni di Zurigo, Lea Sprunger è pronta per la sua ultima gara della carriera e per la vera grande festa che le riserverà il caloroso pubblico del Galà dei Castelli, che accoglierà anche la sua cara amica Femke Bol reduce da una grandissima vittoria sui 400m ostacoli alla finale di Diamond League.