Ci hanno lavorato intensamente in questi mesi per essere pronti a festeggiare, in modo particolare e con tante novità, tutti assieme la decima edizione dell'evento. Ci hanno creduto fino alla fine ma purtroppo l’emergenza sanitaria con la quale siamo tutti confrontati ha deciso diversamente. Pertanto, a seguito delle ultime direttive sanitarie diramate la settimana scorsa dal Consiglio Federale che riguardano anche i grandi eventi annullati fino alla fine del mese di agosto, gli organizzatori della Granfondo San Gottardo hanno deciso di cancellare l'edizione di quest'anno dell'evento ciclistico. «In questo momento la salute delle persone deve avere la priorità e quindi ci rivedremo tutti assieme l'anno prossimo, e precisamente domenica 25 luglio 2021» annuncia la Fondazione promotrice dell’evento rivolgendo nel contempo un pensiero «prima di tutto alle famiglie che hanno perso una persona cara o che hanno una persona cara che sta lottando per la vita, a tutti coloro che sono in prima linea negli ospedali, ai fornitori di servizi alla popolazione e a tutte le persone coinvolte nell'organizzazione di eventi. Forza!»