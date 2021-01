Scommettere su un podio di Lara Gut-Behrami in superG era lecito. Quello che forse pochi si aspettavano era invece un successo pieno. La ticinese l’ha ottenuto a Sankt Anton su una pista tecnica e selettiva. Ha aggredito il tracciato come sa fare lei. Ma ha anche commesso un errore nella parte conclusiva, che per sua fortuna non le ha compromesso la gara. Lara voleva dimostrare a sé stessa di essere ancora in grado di centrare un colpo grosso. E che colpo: un’enorme iniezione per il morale. Se qualcuno dubitava che la ragazza di Comano non fosse più in grado di imporsi nel circo bianco è servito. L’ultimo successo della Gut-Behrami nella disciplina risale al 21 gennaio 2018, quando firmò il superG di Cortina D’Ampezzo, sulla pista che quest’anno ospiterà i Mondiali. Che sia un segnale? Chi...