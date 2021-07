È arrivata la seconda medaglia per la delegazione svizzera a Tokyo. Dopo il bronzo di Nina Christen nel tiro, ecco l’argento di Mathias Flückiger nella mountain bike. Il 32.enne bernese, tra i grandi favoriti nel cross country, è arrivato alle spalle del britannico Thomas Pidcock, dominatore assoluto con 20 secondi di vantaggio. Amaro quarto posto per Nino Schurter, detentore del titolo olimpico. Il grigionese è stato beffato dallo spagnolo Valero Serrano. Splendido dodicesimo posto per il ticinese Filippo Colombo.