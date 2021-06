Dopo 4 giorni di ricerche, la caccia è finita. La polizia francese ha infatti arrestato la spettatrice che durante la tappa di sabato scorso del Tour de France ha provocato la caduta di diversi ciclisti dopo aver urtato con un cartello di cartone Tony Martin. Le autorità hanno fatto sapere che la donna è francese e al momento si trova in custodia della polizia a Landerneau. La spettatrice, dando le spalle al senso della corsa, era a bordo strada con un cartello che diceva «Allez Opi Omi» («Forza nonno e nonna», in un mix di francese e tedesco) per mostrarlo alle telecamere. Dopo l’incidente, il vicedirettore del Tour de France, Pierre-Yves Thouault, ha detto che il Tour avrebbe fatto causa alla donna per i danni subiti «affinché la piccola minoranza di persone che si comportano in questo modo non rovini lo spettacolo a tutti gli altri». La spettatrice rischia una multa di 1500 euro, ma la sanzione potrebbe aumentare nel caso in cui Jasha Sütterlin, l’unico ciclista che si è ritirato dopo la caduta, dovesse sporgere denuncia.