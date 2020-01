C’è fermento nel mondo del pattinaggio artistico ticinese in queste settimane di gennaio. Lo scorso fine settimana a Flims si sono disputati i Campionati nazionali della categoria Cadetti, dove gli atleti della FTP hanno conquistato una medaglia di bronzo, mentre per il prossimo weekend sarà Lugano a vestirsi a festa, dato che alla Resega vanno in scena i Nazionali delle categorie Mini e Speranze.

Ma facciamo un passo alla volta. La luganese Anna Albisetti si è presentata a Flims col miglior personal best stagionale della categoria U14 ed è tornata a casa con un terzo posto prezioso, ma forse leggermente al di sotto delle attese. Seconda dopo il programma corto, Anna ha pagato dazio per una prestazione decisamente sottotono nel libero, dove ha ottenuto un sesto posto parziale. Sara Franzi (CP Bellinzona, 4° PB stagionale) ha invece compromesso nel corto (9° posto) le sue possibilità di lottare per le medaglie. Un buon programma libero le ha permesso di risalire al 6° posto con qualche rimpianto. Da parte sua la bellinzonese Lisa Mengoni ha dovuto ritirarsi per un infortunio dopo un buon programma corto (8°). L’altra bellinzonese Sofia Genet ha concluso al 23° posto. Nella categoria Cadetti U15 la luganese Nicole Canuti (4° PB di categoria) partiva con l’ambizione di poter lottare per il podio, svanita però già dopo un programma corto risoltosi con un 16° posto per lei deludente. Nella classifica finale si ritrova al 14° rango, mentre l’altra rappresentante ticinese, la bellinzonese Anna Fallscheer si è classificata 20°.

Mini e Speranze a Lugano

Ora si guarda con notevoli ambizioni al prossimo appuntamento di Lugano, dove da venerdì a domenica saranno in palio i titoli delle categoria Mini (ragazze U12), Speranze (ragazze U13) e Speranze ragazzi (U14). La delegazione della FTP sarà presente unicamente in campo femminile, dove hanno ottenuto la qualificazione per la categoria Mini Ginevra Biaggini, Rebecca Dermody e Clara Toniolo (tutte del CP Lugano) ed Elisa Stefanoni del CP Biasca. Nelle Speranze gareggeranno invece Sabina Mesic, Giada Patocchi ed Elisa Vananti (tutte del CP Lugano) e Anna Batyreva del CP Ascona. Le classifiche stagionali dei personal best dicono che nella categoria Mini la meglio piazzata delle ticinesi è Rebecca Dermody (CP Lugano), decima con 78,05 punti (la migliore è la zurighese Leandra Tzimpoukakis, con 90,55 punti). Nella categoria Speranze l’asconese Anna Batyreva e la luganese Sabina Mesic vantano due tra i migliori PB stagionali (3° la Batyreva con 85,20 punti; 4° la Mesic con 84,51) e se l’emozione di pattinare in casa non giocherà loro brutti scherzi, possono ambire senz’altro alle medaglie.

