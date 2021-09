«Dovremo superare i nostri limiti». La frase, in ambito sportivo, è tra le più abusate. Prima di una partita, una corsa, una discesa. O, detta dai singoli atleti, alla vigilia di un appuntamento importante. Per il quale si è magari lavorato un anno intero. Perché no, subendo la pressione dei media e - peggio ancora - quella asfissiante di allenatori e genitori. Fino a scoppiare. A non farcela più. Accorgendosi troppo tardi che il limite, quello fisico o psicologico, era stato superato da tempo. Poi sono arrivati il 2020. E il 2021. Segnati non solo dalla pandemia, ma - sulla scia del movimento #MeToo - da diverse grida d’allarme. Ai quali finalmente si è prestato ascolto. In Svizzera, ad esempio, è stato scoperchiato il cosiddetto «inferno delle ginnaste». Quello vissuto al centro di Macolin...