Si prospettano tempi duri per i giocatori del circuito ATP che hanno deciso di non sottoporsi al vaccino. Soprattutto se intendono iniziare regolarmente la prossima stagione affrontando l’Open d’Australia in gennaio. Dan Andrews, primo ministro dello Stato di Victoria, la cui capitale è Melbourne, non ha usato mezzi termini: «Il virus non distingue i grandi nomi dai giocatori normali. E non gli interessa sapere quanti tornei avete vinto in carriera. Chi intende presentarsi a Melbourne dovrà essere in regola sul piano sanitario. Ottenere il visto per l’Australia è sicuramente possibile, ma i non vaccinati devono sapere già fin d’ora che, a differenza dei colleghi vaccinati, dovranno osservare una quarantena di almeno due settimane.

I dubbi di Novak

Il messaggio politico dagli antipodi sembra rivolto soprattutto a Novak Djokovic, vincitore delle ultime tre edizioni del torneo a Melbourne e sempre a caccia del 21.esimo titolo del Grande Slam. Il numero 1 del ranking mondiale, come noto, ha preso pubblicamente posizione contro il vaccino che contrasta la COVID 19 ma non ha riferito se, seppur contro voglia, abbia deciso di sottoporsi alla vaccinazione. Piuttosto, il serbo ha tenuto a sottolineare che la sua presenza all’Australian Open è ancora incerta.

Il calendario

Assente la scorsa settimana dal Masters 1000 di Indian Wells, Djokovic non vuole esporsi troppo in questo finale di stagione, anche se ci terrebbe comunque ad onorare con la sua presenza le ATP Finals che si terranno per la prima volta a Torino dal prossimo 15 novembre. Insomma, tra poco meno di un mese. In questo lasso di tempo i tornei sul circuito si contano in una mano: questa settimana Anversa e Mosca (due ATP 250), dal 25 ottobre Vienna (ATP 500) e San Pietroburgo (250), dal 1. novembre l’ultimo Masters 1000 del 2021 a Parigi-Bercy. E dopo Stoccolma (250 / 9 novembre) scatteranno a Torino le tanto attese finali ATP riservate ai migliori 8 della Race.

La crescita di Norrie

Dopo il successo ottenuto nel Masters 1000 di Indian Wells (3-6 6-4 6-1 al georgiano Nikoloz Basilashvili in finale), Cameron Norrie si candida seriamente per un posto a Torino. I progressi mostrati in questa stagione dal tennista cresciuto in Nuova Zelanda sono notevoli e gli hanno permesso di entrare nei top 20, un balzo di 11 posizioni, per attestarsi al 15. posto nel ranking ATP. Per Norrie, 6 finali in stagione e al suo secondo titolo in carriera, anche la soddisfazione diventare il nuovo numero 1 della Gran Bretagna davanti a Daniel Evans. Unitamente al norvegese Ruud, a Hurkacz, a Sinner e a Auger-Aliassime è dunque sempre più in corsa per uno degli ultimi due posti delle finali ATP.

Gli elvetici indietreggiano

Come già anticipato negli scorsi giorni, la classifica non sorride invece a Roger Federer e a Stan Wawrinka, entrambi fermi da lungo tempo per curare i loro infortuni. Il basilese, il cui ultimo incontro è stato il quarto di finale perso a Wimbledon contro il polacco Hurkacz, è uscito dai top ten (dal 9. all’11. posto). Il romando, che non gioca addirittura dal marzo scorso per i noti problemi al piede, è invece scivolato dalla 46. alla 57. posizione nel ranking ATP.

