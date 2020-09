È l’Alpha Tauri l’eccellenza motoristica italiana. Nell’anno orribile della Ferrari - due macchine ritirate a Monza per la prima volta dal 1995 -, la casa di Faenza riscopre il magico fil rouge con Monza e l’inno di Mameli risuona senza rosso sul podio. Gasly come Vettel nel 2008, quando l’allora Toro Rosso motorizzata Ferrari - nata sulle ceneri della Minardi - sul bagnato volò come un aliscafo sulle onde. Il francese impeccabile a sfruttare gli errori altrui e formidabile a resistere alla feroce rimonta di Sainz, beffato sul traguardo per un soffio.

Gasly, francese al 100%, si è installato a Milano (abita sui Navigli) da circa un anno: un po’ per motivazioni logistiche e un po’ per ragioni fashion, attratto dalla città della moda. «È incredibile - le sue parole cariche di emozioni -, non mi rendo nemmeno conto di quello che è successo. È stata una gara folle, siamo riusciti a sfruttare al massimo la bandiera rossa e approfittarne. La macchina era veloce e con questo team ho attraversato tantissime emozioni negli ultimi 18 mesi: podio e ora vittoria, fatico a crederci. Non ho parole per spiegare, non riesco a ringraziare abbastanza tutti coloro che lavorano in questo team. Fin da quando sono arrivato in Formula 1 il mio obiettivo era quello di riportare la Francia alla vittoria e questo successo, per un francese, mancava da tanto tempo». Per l’esattezza da 24 anni. Un’era geologica fa in un mondo frenetico come quello dei motori.