Verstappen, partiti bene, ma non sicuro vada sempre così - «Abbiamo fatto un’ottima prova sin dai test, ma non è garanzia che si vada sempre bene in gara. La macchina finora è stata molto buona, anche godibile da guidare». Max Verstappen sorride. «La vettura ha funzionato bene nelle simulazioni di gara. Abbiamo una bella macchina, dobbiamo cercare di mettere insieme tutto partendo in modo pulito e facendo un bel primo giro. Titolo? Non ci sono garanzie, siamo partiti nella maniera giusta». Da parte sua Lewis Hamilton fa i complimenti a Verstappen: «Congratulazioni a Max, soprattutto per l’ultimo giro. Ha fatto grande lavoro. Io ho dato tutto quello che avevo, ma - assicura il pilota della Mercedes - non è bastato. C’è sempre qualcosa di più da dare, ma questo era il massimo che potevo dare in questo momento. Ho tirato fuori dalla macchina il massimo potenziale, abbiamo fatto un bel lavoro dai test a ora. I ragazzi in fabbrica hanno fatto lavoro straordinario. Gli aerodinamici hanno portato grandi aggiornamenti per avvicinarci alla Red Bull. Non credo ci si potesse aspettare molto di più».