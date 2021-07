Lutto nel mondo della Formula 1: è morto quest’oggi a 79 anni Carlos Reutemann, ex pilota della Ferrari nei Mondiali 1977 e 1978. Nella sua carriera ha corso anche per la Williams e la Lotus. L’argentino lottava contro una grave malattia dal 2017, quando gli venne diagnosticato un tumore al fegato. Era ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Santa Fe, in Argentina. Nelle ultime ore le sue condizioni sono peggiorate fino alla triste notizia.