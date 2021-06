(Aggiornato alle 22.25) Per Alex Fontana la grande sfida si avvicina: domani, sabato 5 giugno, scatta l’edizione 2021 della 24 Ore del Nürburgring, una delle corse di durata più celebri e selettive al mondo, che il poliedrico pilota ticinese disputerà per la prima volta in carriera. Fontana è al via con la Lamborghini Huracàn GT3 Evo del team Konrad Motorsport, con cui ha iniziato a prendere confidenza dalle qualifiche del giovedì dopo alcuni test pre-evento. L’obiettivo era di coprire il maggior chilometraggio possibile, e l’apertura del weekend ha subito offerto una panoramica di tutte le condizioni in cui può articolarsi la maratona tedesca, fra asfalto asciutto, pioggia, luce diurna e luce serale che si sono succedute nell’arco delle due giornate di prove ufficiali.

Il 28.enne svizzero non aveva mai guidato sul famoso «Inferno Verde» con una vettura di classe GT3 un queste variabili condizioni, ma si tratta dello stesso modello con cui sta affrontando il principale impegno della sua stagione, il GT World Challenge Europe in cui è leader solitario del trofeo Silver Cup. Inoltre, sul tracciato da 25.378 chilometri usato per la «ADAC Total 24h Rennen», che combina la mitica Nordschleife con il circuito moderno del Nürburgring, Fontana fra 2018 e 2019 ha compiuto tre apparizioni nel campionato VLN. Questo ha reso l’ambientamento più rapido, aspetto fondamentale contro avversari di livello altissimo.

Iscritto nella classe top SP9 Pro, in equipaggio con Axcil Jefferies, ex rivale in Formula 2 nel 2012, Michele Di Martino e Tim Zimmermann, Fontana al termine del giovedì occupava il 20. posto provvisorio dopo Q1 e Q2 grazie al tempo di 8:24.315, su un totale di 122 auto in azione.

Un gran lavoro di squadra, assieme ai compagni e al team Konrad Motorsport, si è tramutato a una sorprendente pole-position provvisoria in Q3 con il miglior riferimento cronometrico assoluto, 8:15.225. Nella Top Qualifying di venerdì sera per le 20 vetture più rapide, andata in scena con pioggia e nebbia, l’equipaggio della Lamborghini numero 19 ha poi centrato il crono di 10:03.927 che vale la definitiva posizione di partenza.

Il via della mitica gara endurance tedesca è in programma per domani alle 15.30, preceduto da un warm-up di 30 minuti, dalle 11.30 alle 12.30, che permetterà a tutte le scuderie di apportare gli ultimi affinamenti.

«Sono state senza dubbio due giornate intense, avendo effettuato i miei primi veri giri sulla Nordschleife quest’anno dopo qualche difficoltà iniziale. La confidenza è cresciuta di sessione in sessione, e sono più che soddisfatto dei miei riferimenti cronometrici, anche considerando che ho sempre guidato con gomme usate e ho evitato rischi inutili nel sorpassare auto più lente, una variabile tipica di questo evento. Non avendo disputato quest’anno nessuna gara di preparazione qui al Nürburgring, per via delle concomitanze con il GT World Challenge Europe, per adesso sono contento delle mie prestazioni e ancor di più di quanto fatto come equipaggio: siamo andati addirittura oltre le aspettative, con il miglior tempo assoluto sull’asciutto e la seconda posizione in Top Qualifying con la pioggia. La macchina è senza dubbio competitiva, ma sappiamo che si possono compiere ulteriori passi avanti. Non vogliamo lasciare niente al caso e ci resta il warm-up di domani mattina per gli ultimi preparativi in vista della gara, in cui può accadere di tutto. La strada tracciata con il team Konrad Motorsport senza dubbio quella giusta: non potevo cominciare da basi migliori per affrontare la prima 24 Ore del Nürburgring della mia carriera».

